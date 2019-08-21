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ТЭК 21.08.2019 16:02

Нефть ускорила рост на продлении ограничений на добычу в Канаде, Brent превысила $61 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в среду на сигналах снижения запасов топлива в США и новости о продлении ограничений на нефтедобычу в Канаде.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:45 подорожали на $0,98 (1,63%) - до $61,01 за баррель. Цена Brent превысила $61 за баррель впервые за неделю.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,72 (1,28%) - до $56,85 за баррель.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов этого топлива в США на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 1,5 млн баррелей. До этого запасы росли две недели подряд.

Тем временем власти канадской провинции Альберта, главного нефтедобывающего региона страны, приняли решение продлить меры по ограничению добычи до декабря 2020 года.

Ранее ожидалось, что лимит, введенный в январе, будет отменен до конца года после введения в эксплуатацию нефтепровода компании Enbridge, однако задержки с получением регуляторных одобрений привели к переносу сроков сдачи этого проекта.

По оценке властей провинции, без лимита производство превышало бы максимальный объем, который поддается транспортировке, примерно на 150 тыс. баррелей в сутки, что вызвало бы обвал цен на канадскую нефть. Сейчас в Альберте разрешено добывать до 3,79 млн баррелей нефти в сутки.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]