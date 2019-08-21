Нефть ускорила рост на продлении ограничений на добычу в Канаде, Brent превысила $61 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в среду на сигналах снижения запасов топлива в США и новости о продлении ограничений на нефтедобычу в Канаде.
Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:45 подорожали на $0,98 (1,63%) - до $61,01 за баррель. Цена Brent превысила $61 за баррель впервые за неделю.
Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,72 (1,28%) - до $56,85 за баррель.
Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов этого топлива в США на прошлой неделе на 3,45 млн баррелей.
Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 1,5 млн баррелей. До этого запасы росли две недели подряд.
Тем временем власти канадской провинции Альберта, главного нефтедобывающего региона страны, приняли решение продлить меры по ограничению добычи до декабря 2020 года.
Ранее ожидалось, что лимит, введенный в январе, будет отменен до конца года после введения в эксплуатацию нефтепровода компании Enbridge, однако задержки с получением регуляторных одобрений привели к переносу сроков сдачи этого проекта.
По оценке властей провинции, без лимита производство превышало бы максимальный объем, который поддается транспортировке, примерно на 150 тыс. баррелей в сутки, что вызвало бы обвал цен на канадскую нефть. Сейчас в Альберте разрешено добывать до 3,79 млн баррелей нефти в сутки.
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Пакистан готов передать вопрос индийского штата Джамму и Кашмир в Международный суд
Пилота ВВС Азербайджана, погибшего при крушении МиГ-29 над Каспием, похоронили в Аллее почетного захоронения под залп почетного эскорта
В Азербайджане в сентябре запускает электронную систему контроля над обязательным страхованием от несчастных случаев
Конфликт Disney с Sony может оставить "Человека-паука" за бортом киновселенной Marvel - СМИ
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Трамп назвал ФРС и его председателя Пауэлла "единственной проблемой" США
Правительство Молдавии приняло постановление об объявлении 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма
Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания ее солнечных батарей
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
“Vien Group” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США