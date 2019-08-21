Гренландия предложила привлекать больше туристов из США вместо покупки острова Трампом

Власти Гренландии прокомментировали идею президента США Дональда Трампа о покупке острова, заявив, что он не продается, взамен Совет по туризму предложил заняться привлечением американских туристов, сообщает портал Skift.
"Во время посещения Гренландии на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что хотел бы приобрести автономную территорию Дании. Согласно официальному заявлению правительства острова, Гренландия, конечно, не продается. Тем не менее, автономия является перспективным направлением для развития туризма, поэтому необходимо привлекать на остров больше американских туристов", - пишет издание.
Как отмечает портал, Гренландия активно продвигает себя в сегменте приключенческого туризма. Поскольку остров на 80% покрыт льдом, он предлагает катание на собачьих упряжках или плаванье на байдарках среди айсбергов. "По данным исследовательской компании Technavio, к 2020 году доля приключенческого туризма на мировом рынке вырастет с 7 до 37%. По статистике Visit Greenland, 42% путешественников в поездках ищут приключения", - пишет Skift.
По словам менеджера по маркетингу Visit Greenland Идриссии Теструп, остров хочет привлечь больше иностранных туристов, чем принимает сейчас. "Ежегодно Гренландия принимает 87 тыс. гостей, прибывающих на самолетах и круизных судах. Стоит отметить, что эта цифра значительно больше, чем население острова - 56 тыс. человек", - цитирует портал эксперта.
"Visit Greenland сделала приоритетным американский рынок, наладив отношения с компаниями, продвигающими приключенческий туризм в США. В настоящее время Гренландию посетили около 8 тыс. путешественников из США, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения", - добавила Теструп.
Ежегодный рост турпотока в Гренландию начиная с 2014 года составлял 10%, но в 2018 году он снизился до 3%. Точная причина падения турпотока не известна, вероятно, сказывается ухудшение туристической экономики Исландии и недавнее банкротство лоукостера WOW Air, который летал на остров. После прекращения полетов турпоток в Гренландию снизился на 11% за первое полугодие 2019 года.
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