Еврокомиссия поддержала реакцию Дании на намерение Трампа купить Гренландию

По вопросу о гипотетических намерениях США купить Гренландию, Европейская комиссия выступает на стороне Дании, заявила официальный представитель ЕК Наташа Берто.

"Наша комиссия поддерживает позицию, выраженную премьер-министром Дании и правительством Гренландии", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил отложить назначенную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на неопределённый срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечалось, что он даже просил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Информация о намерениях Трампа вызвала критику как в Гренландии, так и в Дании. Датский премьер-министр Фредериксен подчеркнула, что считает идею покупки Гренландии у Дании "абсурдной темой", и исключила возможность ее продажи.

Датские политики назвали оскорблением отказ Трампа от запланированного визита в Копенгаген в начале сентября. Они критиковали Трампа за "отсутствие уважения и оскорбление страны" и ее королевы Маргрете II.