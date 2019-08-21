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Дальнее зарубежье 21.08.2019 18:35

Еврокомиссия поддержала реакцию Дании на намерение Трампа купить Гренландию

По вопросу о гипотетических намерениях США купить Гренландию, Европейская комиссия выступает на стороне Дании, заявила официальный представитель ЕК Наташа Берто.

"Наша комиссия поддерживает позицию, выраженную премьер-министром Дании и правительством Гренландии", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил отложить назначенную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен на неопределённый срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечалось, что он даже просил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Информация о намерениях Трампа вызвала критику как в Гренландии, так и в Дании. Датский премьер-министр Фредериксен подчеркнула, что считает идею покупки Гренландии у Дании "абсурдной темой", и исключила возможность ее продажи.

Датские политики назвали оскорблением отказ Трампа от запланированного визита в Копенгаген в начале сентября. Они критиковали Трампа за "отсутствие уважения и оскорбление страны" и ее королевы Маргрете II.

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Тэги: ЕС, ДАНИЯ, СОЛИДАРНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]