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Дальнее зарубежье 21.08.2019 18:46

В ФРГ обвинили россиянина в незаконных поставках в РФ товаров военного назначения

Генпрокуратура ФРГ сообщила о предъявлении обвинения гражданину РФ в нарушении закона при поставках на родину товаров, которые могли использоваться в военной сфере.

В коммюнике генпрокуратуры, распространенном в среду, говорится, что речь идет о поставках продукции на сумму свыше 1,8 млн евро. Предполагается, что эти товары могут быть использованы в авиакосмической отрасли.

Обвиняемый в документе назвал Владимиром Д.

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Тэги: ФРГ, РОССИЯНИН, ОБВИНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]