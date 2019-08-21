В ФРГ обвинили россиянина в незаконных поставках в РФ товаров военного назначения

Генпрокуратура ФРГ сообщила о предъявлении обвинения гражданину РФ в нарушении закона при поставках на родину товаров, которые могли использоваться в военной сфере.

В коммюнике генпрокуратуры, распространенном в среду, говорится, что речь идет о поставках продукции на сумму свыше 1,8 млн евро. Предполагается, что эти товары могут быть использованы в авиакосмической отрасли.

Обвиняемый в документе назвал Владимиром Д.