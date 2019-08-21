МИД КНР призывает США пойти навстречу Пекину и заключить взаимовыгодное торговое соглашение

В МИД Китая призвали Вашингтон пойти на компромисс по на торговых переговорах, сообщает агентство Associated Press.

"Мы надеемся, что США пойдут навстречу Китаю", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан.

Он выразил надежду, что стороны смогут "выработать решение, которое будет приемлемым для обеих сторон и будет основано на взаимоуважении".

По его словам, в МИД КНР рассчитывают, что США смогут "наладить" отношения с Пекином и восстановить взаимовыгодную торговлю.

Торговые переговоры между представителями США и Китая в июле не привели ни к какому значительному прогрессу в урегулировании торгового конфликта. Ожидается, что в сентябре переговоры возобновятся.

Во вторник президент США Дональд Трамп признал, что пошлины на китайские товары могут негативно сказаться на экономике Штатов, но заявил, что его жесткая позиция является необходимостью и принесет стране выгоду в долгосрочной перспективе.

В начале августа Трамп пообещал ввести 10%-ную пошлину на импортируемые китайские товары общим объемом $300 млрд в год с 1 сентября. Позднее Торговое представительство США отложило введение пошлины на ряд товаров, включая сотовые телефоны и ноутбуки, до 15 декабря.

Пока власти КНР ответили на это приостановкой закупок сельскохозяйственной продукции в США, а также позволили юаню опуститься в паре с долларом до минимума за 11 лет. Также представители двух стран провели телефонные переговоры и договорились созвониться снова на следующей неделе.