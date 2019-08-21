Путин проведет в четверг переговоры с президентом Мозамбика - Кремль

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 22 августа, проведет переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития российско-мозамбикских отношений. Состоится обмен мнениями по основным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних соглашений, информирует пресс-служба.