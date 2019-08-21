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СНГ 21.08.2019 19:11

Путин проведет в четверг переговоры с президентом Мозамбика - Кремль

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 22 августа, проведет переговоры с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития российско-мозамбикских отношений. Состоится обмен мнениями по основным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних соглашений, информирует пресс-служба.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МОЗАМБИК, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]