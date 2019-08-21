Азербайджан в I полугодии сократил поставки вина в Россию на 23,5%, выручку - на 30,8%

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года экспортировал вина и винного сусла на $2 млн 987,5 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.

"В январе-июне Азербайджан экспортировал 231,33 тыс. декалитров вина и винного сусла на сумму $2 млн 987,5 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении снизился на 27,3%, в стоимостном - на 25,2%", - отметили в правительстве.

Основной экспорт винной продукции пришелся на Россию. В частности, за 6 месяцев в РФ экспортировано 217,48 тыс. декалитров (спад на 23,5%) на сумму $2 млн. 448,1 тыс. (спад на 30,8%).

Азербайджан в 2018 году экспортировал вина и винного сусла на $7 млн 561,96 тыс.

В Азербайджане в 2018 году объем производства продукции виноделия составил 1,5 млн декалитров. Рост производства по сравнению с 2017 годом составил 48,9%.

Одной из задач является увеличение к 2026 году экспорта продукции виноделия до 1,875 млн декалитров.

Б.Рустамбеков