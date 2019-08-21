Азербайджан в I полугодии сократил поставки вина в Россию на 23,5%, выручку - на 30,8%

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года экспортировал вина и винного сусла на $2 млн 987,5 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.
"В январе-июне Азербайджан экспортировал 231,33 тыс. декалитров вина и винного сусла на сумму $2 млн 987,5 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении снизился на 27,3%, в стоимостном - на 25,2%", - отметили в правительстве.
Основной экспорт винной продукции пришелся на Россию. В частности, за 6 месяцев в РФ экспортировано 217,48 тыс. декалитров (спад на 23,5%) на сумму $2 млн. 448,1 тыс. (спад на 30,8%).
Азербайджан в 2018 году экспортировал вина и винного сусла на $7 млн 561,96 тыс.
В Азербайджане в 2018 году объем производства продукции виноделия составил 1,5 млн декалитров. Рост производства по сравнению с 2017 годом составил 48,9%.
Одной из задач является увеличение к 2026 году экспорта продукции виноделия до 1,875 млн декалитров.
Б.Рустамбеков
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Пакистан готов передать вопрос индийского штата Джамму и Кашмир в Международный суд
Пилота ВВС Азербайджана, погибшего при крушении МиГ-29 над Каспием, похоронили в Аллее почетного захоронения под залп почетного эскорта
В Азербайджане в сентябре запускает электронную систему контроля над обязательным страхованием от несчастных случаев
Конфликт Disney с Sony может оставить "Человека-паука" за бортом киновселенной Marvel - СМИ
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Трамп назвал ФРС и его председателя Пауэлла "единственной проблемой" США
Правительство Молдавии приняло постановление об объявлении 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма
Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания ее солнечных батарей
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
“Vien Group” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США