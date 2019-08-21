Верховный суд Киргизии отправил на пересмотр дело оппозиционного лидера Текебаева, осужденного по обвинению в коррупции

Верховный суд Киргизии в среду удовлетворил ходатайство адвокатов лидера оппозиционной партии "Ата-Мекен" ("Отечество") Омурбека Текебаева о пересмотре дела политика, ранее осужденного по обвинению в коррупции, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Суд, выслушав доводы защиты и гособвинения, удовлетворил ходатайство адвокатов Текебаева и направил дело политика для пересмотра в Первомайский районный суд Бишкека.
В начале года адвокаты Текебаева обратились в генеральную прокуратуру Киргизии с заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В надзорном ведомстве отказали в пересмотре и рекомендовали обратился в Верховный суд.
12 июля партия "Ата-Мекен" обратилась к президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову с просьбой гарантировать непредвзятый пересмотр приговора Текебаеву в Верховном суде страны.
Члены партии тогда заявили, что обвинение в коррупции лидеру "Ата-Мекен" было вынесено на основании показаний "грязного иностранного афериста, имеющего конфликты законом и осужденного на своей родине, путем оказания преступного давления на следствие режимом Алмазбека Атамбаева (экс-президент Киргизии - ИФ)".
Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор лидеру оппозиционной партии "Ата-Мекен" Омурбеку Текебаеву и бывшему заместителю председателя партии, бывшему министру чрезвычайных ситуаций Киргизии Дуйшекулу Чотонову в августе 2017 года.
Оба политика были осуждены на восемь лет лишения свободы по делу о коррупции, связанном с компанией-оператором сотовой связи MegaCom.
Обвинения строились на показаниях российского бизнесмена Леонида Маевского, заявившего, что он в 2010 году передал Текебаеву и Чотонову $1 млн в обмен на содействие при приобретении сотового оператора. Оба политика не признали свою вину и заявили о политическом преследовании со стороны бывшего тогда президентом Киргизии Алмазбека Атамбаева.
В ноябре 2018 года Маевский был арестован в России, после чего политсовет партии "Ата-Мекен" заявил о необходимости пересмотра дела лидера партии Омурбека Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам.
3 мая Верховный суд Киргизии уже при пересмотре дела осужденного лидера партии "Ата-Мекен" оставил приговор Текебаеву и Чотонову без изменений.
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