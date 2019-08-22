Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8859 RUR   0.0256 GBR   2.066 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.45 0.24 Brent 59.95 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.08.2019 02:04

Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС

Американские астронавты Ник Хейг и Эндрю Морган в среду вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для завершения монтажа на ней нового стыковочного адаптера IDA-3 в целях обеспечения приемов будущих пилотируемых кораблей, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В 08:20 по времени восточного побережья США (15:20 мск) скафандры астронавтов, находившихся в шлюзовой камере Quest, были отключены от систем МКС и переведены в автономный режим питания. После этого Хейг и Морган покинули станцию.

Пребывание астронавтов за пределами МКС продлится около 6,5 часов.

Адаптер IDA-3 предназначен для расширения возможностей МКС по приему будущих коммерческих пилотируемых кораблей ST-100 Starliner и Crew Dragon компаний Boeing и Space X.

В понедельник автоматическая рука-манипулятор МКС Canadarm-2 по командам с Центра управления полетами в Хьюстоне извлекла адаптер IDA-3 из американского грузового корабля Cargo Dragon, прибывшего на МКС 27 июля, и подвела его к американскому модулю Harmony. Затем в среду, за несколько часов до выхода астронавтов в открытый космос, с помощью Canadarm-2 он был установлен на верхнем стыковочном узле этого модуля.

Во время работы на поверхности станции астронавты подключат к стыковочному адаптеру IDA-3 кабели энергопитания и управления, а также проведут другие необходимые монтажные работы для его активации.

Летом 2016 года на переднем стыковочном узле модуля Harmony был установлен аналогичный адаптер - IDA-2. В марте к нему уже пристыковывался новейший космический корабль многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX. Пробный полет осуществлялся в непилотируемом режиме.

Это уже 218-й выход в открытый космос членов экипажа МКС с декабря 1998 года и пятый в текущем году. Астронавты ранее трижды побывали за бортом станции, в том числе дважды в марте, а также в апреле. Российские космонавты выходили в открытый космос с МКС один раз - в конце мая.

По сообщению NASA, планируется, что в предстоящие четыре-шесть месяцев американские астронавты совершат еще несколько выходов в открытый космос, в том числе для замены аккумуляторов солнечных батарей станции и спектрометра.

В настоящее время на борту станции находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кох и Эндрю Моргана, также и итальянца Луки Пармитано, представляющего Европейское космическое агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]