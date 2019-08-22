Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС

Американские астронавты Ник Хейг и Эндрю Морган в среду вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для завершения монтажа на ней нового стыковочного адаптера IDA-3 в целях обеспечения приемов будущих пилотируемых кораблей, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

В 08:20 по времени восточного побережья США (15:20 мск) скафандры астронавтов, находившихся в шлюзовой камере Quest, были отключены от систем МКС и переведены в автономный режим питания. После этого Хейг и Морган покинули станцию.

Пребывание астронавтов за пределами МКС продлится около 6,5 часов.

Адаптер IDA-3 предназначен для расширения возможностей МКС по приему будущих коммерческих пилотируемых кораблей ST-100 Starliner и Crew Dragon компаний Boeing и Space X.

В понедельник автоматическая рука-манипулятор МКС Canadarm-2 по командам с Центра управления полетами в Хьюстоне извлекла адаптер IDA-3 из американского грузового корабля Cargo Dragon, прибывшего на МКС 27 июля, и подвела его к американскому модулю Harmony. Затем в среду, за несколько часов до выхода астронавтов в открытый космос, с помощью Canadarm-2 он был установлен на верхнем стыковочном узле этого модуля.

Во время работы на поверхности станции астронавты подключат к стыковочному адаптеру IDA-3 кабели энергопитания и управления, а также проведут другие необходимые монтажные работы для его активации.

Летом 2016 года на переднем стыковочном узле модуля Harmony был установлен аналогичный адаптер - IDA-2. В марте к нему уже пристыковывался новейший космический корабль многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX. Пробный полет осуществлялся в непилотируемом режиме.

Это уже 218-й выход в открытый космос членов экипажа МКС с декабря 1998 года и пятый в текущем году. Астронавты ранее трижды побывали за бортом станции, в том числе дважды в марте, а также в апреле. Российские космонавты выходили в открытый космос с МКС один раз - в конце мая.

По сообщению NASA, планируется, что в предстоящие четыре-шесть месяцев американские астронавты совершат еще несколько выходов в открытый космос, в том числе для замены аккумуляторов солнечных батарей станции и спектрометра.

В настоящее время на борту станции находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кох и Эндрю Моргана, также и итальянца Луки Пармитано, представляющего Европейское космическое агентство.