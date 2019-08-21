Правительство Германии в среду одобрило руководящие принципы по немецкой политике в арктическом регионе, сообщает Deutsche Welle.

В документе, подготовленном МИД ФРГ, отмечается, что арктический регион становится "все более важным для международной политики". Руководящие принципы приняты с целью содействия "международному сотрудничеству" в Арктике и "мирным и устойчивым" видам его реализации.

При этом принятые принципы отвергают идею милитаризации региона, подчеркивается в документе. По данным агентства ЭФЭ, эти принципы разработаны для "четкой ориентации" любых исследований, проводимых Германией, а также для реализации коммерческих инициатив в Арктике.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в среду написал в "Твиттере", что Германия стремится к международному сотрудничеству, чтобы защищать Арктику.

"Принимая руководящие принципы немецкой арктической политики, мы берем на себя ответственность. Для Германии очевидно: мы стремимся не к конкуренции в Арктике, а к международному сотрудничеству с целью защиты этих территорий", - написал Маас.

"Арктика сейчас нагревается вдвое быстрее, чем какая-либо другая часть планеты", - цитирует его агентство ЭФЭ.

По словам Мааса, интерес к Арктике существует на уровне геополитики, экономики и экологии.

Канцлер Германии Ангела Меркель, отмечает агентство ЭФЭ, ранее во время визита в Исландию заявила, что до нынешнего момента Германия "не уделяла достаточного внимания этому стратегическому вопросу", говоря об арктических территориях. Она подчеркнула, что Арктика имеет не только стратегическую ценность, но и важна для защиты экологии.

Согласно информации Deutsche Welle, "Меркель призвала усилить роль Германии и Европы в работе Арктического совета". По ее словам, "этот регион не должен становиться предметом хищнической эксплуатации".