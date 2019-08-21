Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8859 RUR   0.0256 GBR   2.066 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.45 0.24 Brent 59.95 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.08.2019 20:21

В Германии приняли стратегию по "мирному и устойчивому" сотрудничеству в Арктике

Правительство Германии в среду одобрило руководящие принципы по немецкой политике в арктическом регионе, сообщает Deutsche Welle.

В документе, подготовленном МИД ФРГ, отмечается, что арктический регион становится "все более важным для международной политики". Руководящие принципы приняты с целью содействия "международному сотрудничеству" в Арктике и "мирным и устойчивым" видам его реализации.

При этом принятые принципы отвергают идею милитаризации региона, подчеркивается в документе. По данным агентства ЭФЭ, эти принципы разработаны для "четкой ориентации" любых исследований, проводимых Германией, а также для реализации коммерческих инициатив в Арктике.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в среду написал в "Твиттере", что Германия стремится к международному сотрудничеству, чтобы защищать Арктику.

"Принимая руководящие принципы немецкой арктической политики, мы берем на себя ответственность. Для Германии очевидно: мы стремимся не к конкуренции в Арктике, а к международному сотрудничеству с целью защиты этих территорий", - написал Маас.

"Арктика сейчас нагревается вдвое быстрее, чем какая-либо другая часть планеты", - цитирует его агентство ЭФЭ.

По словам Мааса, интерес к Арктике существует на уровне геополитики, экономики и экологии.

Канцлер Германии Ангела Меркель, отмечает агентство ЭФЭ, ранее во время визита в Исландию заявила, что до нынешнего момента Германия "не уделяла достаточного внимания этому стратегическому вопросу", говоря об арктических территориях. Она подчеркнула, что Арктика имеет не только стратегическую ценность, но и важна для защиты экологии.

Согласно информации Deutsche Welle, "Меркель призвала усилить роль Германии и Европы в работе Арктического совета". По ее словам, "этот регион не должен становиться предметом хищнической эксплуатации".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, АРКТИКА, СТРАТЕГИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]