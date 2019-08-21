Azertutun повысило закупочные цены на табак-сырец

ООО «Azertutun ASK» объявило о повышении закупочных цен на табак-сырец, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанской промышленной корпорации (ASK).

Согласно принятому решению, 1 кг табака первого сорта будет закупаться по 0,27 манатов (ранее 0,25 манат), 1 кг табака 2-го сорта – 0,18 манатов (0,17 манатов). Цена закупки табака 3-го сорта осталась неизменной - 0,1 манат.

В ASK отмечают, что повышение закупочных цен на табак-сырец одобрено министерством сельского хозяйства.

В ASK также сообщили, что в 2019 году с 229 производителями табака из Шекинского, Загатальского, Гахского и Балакянского районов заключены соглашения на выращивание и заготовку табака.

«Фермеры были обеспечены семенами и удобрениями, для 181 фермера были открыты кредитные линии на 1,7 тыс. манатов за каждый гектар, привлечены технические ресурсы Azertutun ASK, проведены тренинги»,- сказали в ASK.

ООО «Azertutun ASK» находится на балансе ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация». Общество имеет 236 сушильных камер в Балакенском, Загатальском и Шекинском районах, склады и офисные здания и другую необходимую инфраструктуру. Число постоянных работников «Azertutun» и его структурных подразделений включает 153 человека, сезонных – 500-600 человек.

Б.Рустамбеков