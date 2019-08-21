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АПК 21.08.2019 16:43

Azertutun повысило закупочные цены на табак-сырец

ООО «Azertutun ASK» объявило о повышении закупочных цен на табак-сырец, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанской промышленной корпорации (ASK).

Согласно принятому решению, 1 кг табака первого сорта будет закупаться по 0,27 манатов (ранее 0,25 манат), 1 кг табака 2-го сорта – 0,18 манатов (0,17 манатов). Цена закупки табака 3-го сорта осталась неизменной - 0,1 манат.

В ASK отмечают, что повышение закупочных цен на табак-сырец одобрено министерством сельского хозяйства.

В ASK также сообщили, что в 2019 году с 229 производителями табака из Шекинского, Загатальского, Гахского и Балакянского районов заключены соглашения на выращивание и заготовку табака.

«Фермеры были обеспечены семенами и удобрениями, для 181 фермера были открыты кредитные линии на 1,7 тыс. манатов за каждый гектар, привлечены технические ресурсы Azertutun ASK, проведены тренинги»,- сказали в ASK.

ООО «Azertutun ASK» находится на балансе ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация». Общество имеет 236 сушильных камер в Балакенском, Загатальском и Шекинском районах, склады и офисные здания и другую необходимую инфраструктуру. Число постоянных работников «Azertutun» и его структурных подразделений включает 153 человека, сезонных – 500-600 человек.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZERTUTUN, ТАБАК, ЦЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]