Президент Италии начинает консультации по формированию правительства

Президент Италии Серджо Маттарелла в среду приступает к консультациям с итальянскими партиями, чтобы выяснить, есть ли в парламенте большинство для формирования нового правительства, сообщает агентство АНСА.
Переговоры начнутся в 16:00 по римскому времени (17:00 мск). Первыми в Квиринальский дворец прибудут спикеры итальянского парламента. Так, в 16:00 там появится председатель сената Мария Элизабетта Альберти-Казеллати, затем, в 16:45 у Маттареллы назначена встреча с председателем палаты депутатов Роберто Фико.
Затем, с 17:30 до 19:00 в резиденции президента запланированы встречи с несколькими парламентскими группами.
В четверг президента посетят представители крупнейших политических сил Италии: партии "Лига" Маттео Сальвини, партии "Движение 5 звезд" Луиджи Ди Майо и Демократической партии Николы Дзингаретти.
По данным агентства, Маттарелла желает как можно скорее разобраться с политическим кризисом в Италии. Новому правительству придется работать над принятием бюджета Италии на 2021 год и решать вопрос с возможным повышением НДС в стране.
Кризис в итальянском правительстве разгорелся после того, как Сальвини заявил о желании выразить недоверие премьер-министру Италии Джузеппе Конте и устроить в стране досрочные выборы.
В результате Конте во вторник подал в отставку.
Теперь ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Так, Маттарелла может назначить в стране временное правительство, которое будет действовать до следующих всеобщих выборов. Кроме того, он может принять решение о проведении досрочных выборов, которые могут состояться уже в октябре.
Кроме того, существует возможность, что правительство сформируют "Движение 5 звезд" и Демократическая партия, если они объединятся в коалицию. Такая коалиция вызывает недовольство многих членов обеих партий, так как у них есть значительные политические разногласия.
Сальвини, который настаивал на досрочных выборах, заявил, что на консультации к Маттарелле "Лига" отправится без правоцентристской партии "Вперед, Италия", которую СМИ считают ее вероятной союзницей, в случае, если в Италии будут назначены досрочные выборы.
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