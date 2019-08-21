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В Белом доме подтвердили разговор Трампа с Макроном, не уточняя, обсуждалась ли идея возвращения РФ в G8

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон провели накануне телефонный разговор, подтвердили в среду Белом доме.

"Президент Трамп провел вчера телефонный разговор с президентом Франции Макроном, чтобы обсудить предстоящий саммит G7", - говорится в переданном СМИ заявлении представителя Белого дома Джадда Дира.

При этом Дир не сообщил других деталей о разговоре и не уточнил, обсуждали ли главы государства возможность возвращения России в "группу восьми".

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп и Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность приглашения России для участия в следующей встрече в формате G8 в 2020 году.

Трамп до этого заявил, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России. "Я думаю, что гораздо более целесообразным было бы, чтобы Россия была в составе (G8 - ИФ); это должна быть G8 (а не G7 - ИФ), потому что многие вещи, о которых мы говорим, касаются России", - сказал президент США.

Он подчеркнул, что поддержал бы восстановление формата G8, и в случае поступления подобного предложения "с большой благосклонностью" отнесся бы к нему.

Саммит G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится 24-26 августа в Биаррице.

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Тэги: США, ТРАМП, МАКРОН, БЕСЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]