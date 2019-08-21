Ryanair добилась судебного запрета на проведение забастовки пилотов в Ирландии

Суд в Дублине заблокировал забастовку пилотов крупнейшего в Европе авиаперевозчика-дискаунтера Ryanair Holdings Plc в Ирландии, пишет агентство Bloomberg.

Суд вынес решение за день до запланированного начала параллельных двухдневных забастовок в Ирландии и Великобритании, на крупнейшем рынке для компании. При этом отмечается, что решение касательно забастовки британских пилотов будет принято по итогам отдельного слушания в Лондоне.

Пилоты Ryanair, входящие в британский профсоюз British Airlines Pilots Association (BAPLA), в начале августа большинством голосов высказались за проведение двухдневной забастовки 22-23 августа и трехдневной 2-4 сентября.

Члены профсоюза недовольны своими зарплатами, бонусами и иными выплатами, а также пенсионными гарантиями и условиями страхования.

По словам представителей Ryanair, в прошлом году пилоты согласовали с руководством повышение зарплаты на 20%, и теперь капитан судна получает до 180 тыс. фунтов ($220 тыс.) в год. Это больше, чем зарплата их коллег в Jet2 Airways или Norwegian Air Shuttle, где BAPLA добивается менее выгодных условий для своих членов.