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Дальнее зарубежье 21.08.2019 17:22

ЕС поддержит профилактические меры в борьбе с религиозной ненавистью - Могерини

Евросоюз поддерживает и будет поддерживать профилактические меры, необходимые для борьбы с религиозной ненавистью, подстрекательством и насилием, связанными с религиозным преследованием, заявила в среду высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"Верующие любой веры, а также неверующие во многих частях мира продолжают страдать от насилия и преследований. Они сталкиваются с подстрекательством к ненависти и насилию, с преступлениями на почве ненависти со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов", - заявила она по случаю Международного дня памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, который по инициативе ООН отмечается 22 августа.

"За последний год было много трагических экстремистских нападений", - отметила Могерини.

Глава дипломатии ЕС напомнила, что преследование за религиозные убеждения или за их отсутствие является нарушением международного права и требует совместной борьбы и ЕС всегда на переднем крае в продвижении и защите свободы религии или убеждений.

Насилие, совершаемое над людьми под предлогом религиозного предписания или практики, сказала Могерини, недопустимы так же, как и насилие на основании сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

"Большинство в одной стране - это меньшинство в других, - напомнила она . - Маргинализация лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам, или попытки сделать из них козлов отпущения могут быть ранними предвестниками более жестокого преследования... Если общество допускает преследование одного меньшинства, оно создает почву для преследования любого сообщества. Атака на одно меньшинство - это атака на всех нас".

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Тэги: ЕС, РЕЛИГИЯ, НЕНАВИСТЬ, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]