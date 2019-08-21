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ТЭК 21.08.2019 17:34

Роснефть из-за сделки ОПЕК+ может снизить капвложения с 1,2-1,3 до 1,1 трлн руб.

"Роснефть" в 2019 году из-за сделки ОПЕК+ может снизить капвложения с 1,2-1,3 трлн рублей до 1,1 трлн руб.

Как сообщил первый вице-президент "Роснефти"Павел Федоров на телефонной конференции, комментируя действия ОПЕК+, компания выполняет все оговоренные условия сделки стран ОПЕК и не ОПЕК. При этом компания оценивает, что в 2019 году может снизить капвложения с 1,2-1,3 трлн рублей до 1,1 трлн руб. из-за ограничений добычи нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, КАПВЛОЖЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]