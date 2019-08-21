Роснефть из-за сделки ОПЕК+ может снизить капвложения с 1,2-1,3 до 1,1 трлн руб.

"Роснефть" в 2019 году из-за сделки ОПЕК+ может снизить капвложения с 1,2-1,3 трлн рублей до 1,1 трлн руб.

Как сообщил первый вице-президент "Роснефти"Павел Федоров на телефонной конференции, комментируя действия ОПЕК+, компания выполняет все оговоренные условия сделки стран ОПЕК и не ОПЕК. При этом компания оценивает, что в 2019 году может снизить капвложения с 1,2-1,3 трлн рублей до 1,1 трлн руб. из-за ограничений добычи нефти.