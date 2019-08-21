Азербайджан привлек консультанта для выкупа доли «дочки» Anglo Asian Mining PLC в СРП на разработку месторождений золота

Министерство экономики Азербайджана привлекло консультанта для определения способа купли-продажи доли американской R.V. Investment Group Services, LLC в контракте на разработку 6 золоторудных месторождений в стране.

R.V. Investment Grouр Services LLC является «дочкой» компании «Anglo Asian Mining PLC» (оператор по разработке месторождений золота в Азербайджане – ИФ).

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, ООО «OMNI» окажет Минэкономики Азербайджана консалтинговые услуги по определению метода купли-продажи долевого участия R.V. Investment Group Services в контракте на разведку, разработку и распределение добычи с перспективных золоторудных месторождений Гедабек, Гоша, Ордубадской группы месторождений (Пиязбаши, Агйурд, Шекердере, Келеки), Союлдю, Гызылбулаг и Вежнели и осуществлению этой сделки.

Стоимость подписанного с OMNI контракта составляет 265 тыс. манатов ($155,9 тыс. по текущему курсу - ИФ).

Контракт типа PSA (СРП) на разработку шести золотоносных месторождений в Азербайджане был подписан бывшим Госконцерном "Азергызыл" и американской R.V. Investment Services Grouр LLC 20 августа 1997 года и утвержден Милли Меджлисом в марте 1998 года. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, R.V. Investment Services Grouр LLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 т золота, 2,5 тыс. т серебра. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.

В I-ом полугодии 2019 года компанией в рамках контракта с месторождения Гедабек было добыто 34,394 тыс. унций золота (рост по сравнению с январем-июнем 2018г на 3,4%), меди – 963 тонны (рост на 64,1%), серебра – 84,586 тыс. унций (спад на 0,3%). Также компанией произведено в отчетный период 5,408 тыс. тонн медного концентрата (рост в 2,2 раза).

Н.Аббасова