Президент Дональд Трамп продолжил атаку на Федеральную резервную систему (ФРС), назвав Федрезерв и его председателя Джерома Пауэлла "единственной проблемой" США.
"Дела с Китаем и в других торговых соглашениях идут хорошо. Единственная наша проблема - это Джей Пауэлл и ФРС. Он как гольфист, который не может загнать мяч в лунку. США ждет существенный рост, если он сделает верный шаг - снизит ставку, однако рассчитывать на него не стоит! Пока он все делает неверно и толкает нас вниз", - написал Трамп в своем Твиттере.
"Мы конкурируем со многими странами, где ставки намного ниже, и мы должны снижать ставки, - написал Трамп. - Самый сильный доллар в истории США. Инфляции нет. Проснись, Федрезерв. Столь высокий потенциал роста, как никогда ранее".
Алиев присвоил высшие воинские звания двум офицерам Особой Госслужбы охраны Азербайджана
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Nord Stream II закончил укладку газопровода на финском участке - Путин
В аэропортах Тбилиси и Батуми ожидают снижения пассажиропотока до 14% из-за отмены прямых рейсов с РФ
Венесуэла во II квартале снизила долг перед Роснефтью до $1,1 млрд
Пилота ВВС Азербайджана, погибшего при крушении МиГ-29 над Каспием, похоронили в Аллее почетного захоронения под залп почетного эскорта
В Азербайджане в сентябре запускает электронную систему контроля над обязательным страхованием от несчастных случаев
Конфликт Disney с Sony может оставить "Человека-паука" за бортом киновселенной Marvel - СМИ
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
“Vien Group” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США