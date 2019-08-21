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Дальнее зарубежье 21.08.2019 17:44

Трамп назвал ФРС и его председателя Пауэлла "единственной проблемой" США

Президент Дональд Трамп продолжил атаку на Федеральную резервную систему (ФРС), назвав Федрезерв и его председателя Джерома Пауэлла "единственной проблемой" США.

"Дела с Китаем и в других торговых соглашениях идут хорошо. Единственная наша проблема - это Джей Пауэлл и ФРС. Он как гольфист, который не может загнать мяч в лунку. США ждет существенный рост, если он сделает верный шаг - снизит ставку, однако рассчитывать на него не стоит! Пока он все делает неверно и толкает нас вниз", - написал Трамп в своем Твиттере.

"Мы конкурируем со многими странами, где ставки намного ниже, и мы должны снижать ставки, - написал Трамп. - Самый сильный доллар в истории США. Инфляции нет. Проснись, Федрезерв. Столь высокий потенциал роста, как никогда ранее".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ФРС, ТРАМП, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]