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СНГ 22.08.2019 00:26

Президенты Казахстана и США смогут общаться друг с другом по прямой телефонной связи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель государственного секретаря США Дэвид Хэйл обсудили вопросы расширения стратегического партнерства между Нур-Султаном и Вашингтоном, противодействия терроризму, а также социально-экономического восстановления Афганистана, сообщила пресс-служба лидера республики.

"Президент Казахстана выразил благодарность американской стороне за возможность подписания соглашения о прямой телефонной связи между главами двух государств", - говорится в сообщении.

В свою очередь американский дипломат приветствовал политические преобразования в Казахстане. "Он отметил актуальность поставленных главой государства целей и задач по социально-экономическому развитию и демократизации в стране, выразив готовность поддержать их реализацию", - отметили в пресс-службе.

Хэйл прибыл в Нур-Султан для участия во встрече высокого уровня в формате "С5+1". Данный формат является многосторонним механизмом взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США в сферах экономики, экологии и безопасности.

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Тэги: КАЗАХСТАН, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, СВЯЗЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]