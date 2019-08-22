Президенты Казахстана и США смогут общаться друг с другом по прямой телефонной связи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заместитель государственного секретаря США Дэвид Хэйл обсудили вопросы расширения стратегического партнерства между Нур-Султаном и Вашингтоном, противодействия терроризму, а также социально-экономического восстановления Афганистана, сообщила пресс-служба лидера республики.
"Президент Казахстана выразил благодарность американской стороне за возможность подписания соглашения о прямой телефонной связи между главами двух государств", - говорится в сообщении.
В свою очередь американский дипломат приветствовал политические преобразования в Казахстане. "Он отметил актуальность поставленных главой государства целей и задач по социально-экономическому развитию и демократизации в стране, выразив готовность поддержать их реализацию", - отметили в пресс-службе.
Хэйл прибыл в Нур-Султан для участия во встрече высокого уровня в формате "С5+1". Данный формат является многосторонним механизмом взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США в сферах экономики, экологии и безопасности.
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