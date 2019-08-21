Алиев присвоил высшие воинские звания двум офицерам Особой Госслужбы охраны Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий двум офицерам Особой государственной службы охраны.
В частности, звания генерал-лейтенант присвоено Сабиру Нагиеву.
Звание генерал-майор присвоено Бахлулу Алиеву.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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