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Внутренняя политика 21.08.2019 18:36

Алиев присвоил высшие воинские звания двум офицерам Особой Госслужбы охраны Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий двум офицерам Особой государственной службы охраны.

В частности, звания генерал-лейтенант присвоено Сабиру Нагиеву.

Звание генерал-майор присвоено Бахлулу Алиеву.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ЗВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]