В аэропортах Тбилиси и Батуми ожидают снижения пассажиропотока до 14% из-за отмены прямых рейсов с РФ

В компании TAV Georgia, управляющей международными аэропортами Тбилиси и Батуми, в этом году прогнозируют сокращение пассажиропотока по сравнению с прошлым годом на 12-14% из-за введенного Россией с 8 июля запрета на прямое авиасообщение с Грузией.

"В июле у нас было снижение пассажиропотока на 14%, в августе фиксируется еще большее снижение", - заявила заместитель генерального менеджера TAV Georgia Теа Закарадзе журналистам в среду.

По ее словам, соответственно, трудно прогнозировать, как пойдут дела в сентябре-октябре. "Но если эта тенденция продлится, то в международных аэропортах Тбилиси и Батуми к концу года мы будем иметь снижение на 12-14%", - сказала Т.Закарадзе.

Согласно данным Агентства гражданской авиации Грузии, в июле пассажиропоток во всех аэропортах страны, включая Тбилиси и Батуми, составил 571,8 тыс. человек, что на 7,3% меньше по сравнению аналогичным периодом 2018 года. При этом в международном аэропорту Кутаиси (откуда до 8 июля выполнялись в неделю лишь два рейса в РФ) был зафиксирован рост пассажиропотока на 14% - до 85,7 тыс. человек.

За январь-июль 2019 года аэропорты Грузии, в том числе аэропорты местного значения, которые функционируют в Местиа (высокогорный регион Сванетия) и в Амбролаури (административный центр одноименного района в горном регионе Рача-Лечхуми - Нижняя Сванетия), в целом обслужили 3 млн 58,5 тыс. человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщалось, в связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

До введения этих санкций на рынке авиаперевозок Грузии в этом году работали более 40 авиакомпаний, в том числе восемь российских: "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа"), Red Wings, "ЮТэйр" и совершившее несколько рейсов авиапредприятие "Северсталь".