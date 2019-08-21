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Дальнее зарубежье 21.08.2019 21:36

Москва подтверждает поддержку Каракаса, готова продолжать ВТС

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил российскую поддержку правительству Венесуэлы без деструктивного вмешательства извне и готовность продолжать военно-техническое сотрудничество с этой латиноамериканской страной.

МИД РФ сообщил об этом по итогам состоявшихся в среду переговоров Лаврова с исполнительным вице-президентов Венесуэлы Делси Родригес.

"С российской стороны выражена солидарность с дружественным народом и правительством этой страны, твердая поддержка курса без деструктивного вмешательства в урегулирование ситуации. Подчеркнута важность нахождения политических развязок внутренних разногласий в Венесуэле на основе общенационального диалога и исключительно в рамках конституционного поля", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем отмечается, что "были углубленно обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, намечены практические шаги по наращиванию российско-венесуэльского стратегического партнерства". "Подтверждена готовность к продолжению совместной работы по проектам в области экономики, науки, высоких технологий и культуры, военно-технического сотрудничества", - сообщил МИД РФ.

По его информации, "значительное внимание было уделено дальнейшему укреплению взаимодействия на многосторонних площадках, в т.ч. в интересах неуклонного соблюдения норм и принципов международного права".

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]