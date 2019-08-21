Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8859 RUR   0.0256 GBR   2.066 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.45 0.24 Brent 59.95 0.21

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.08.2019 19:04

Цены на нефть сократили рост на данных о запасах в США, Brent на уровне $60,64 за баррель

Цены на нефть сократили подъем на торгах в среду после публикации министерством энергетики США данных о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю.

Запасы нефти в Штатах снизились впервые за три недели, однако темпы их сокращения были ниже ожиданий. Кроме того, запасы бензина неожиданно выросли.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составила $60,64 за баррель, что на $0,64 (1,02%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,13 (0,23%) - до $56,26 за баррель.

До публикации данных о запасах Brent торговалась на уровне $61,04 за баррель, WTI - на уровне $56,83 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 августа, снизились на 2,73 млн баррелей, показали данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали более существенное падение запасов - на 3,1 млн баррелей.

Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 2,49 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на уровне 12,3 млн баррелей в сутки.

Запасы бензина в Штатах выросли на 312 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,61 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 200 тыс. баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть ускорила рост на продлении ограничений на добычу в Канаде, Brent превысила $61 за баррель Цены на нефть растут на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $60,35 за баррель Нефтяной рынок слабо снижается после роста накануне, Brent торгуется у $59,64 за баррель Нефть стабильна после роста накануне, Brent торгуется у $59,8 за баррель Нефть дорожает на опасениях перебоев поставок из Саудовской Аравии, Brent подорожала до $59,1 Цены на нефть растут на новостях из Саудовской Аравии, Brent подорожала до $59,32 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]