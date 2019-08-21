Цены на нефть сократили рост на данных о запасах в США, Brent на уровне $60,64 за баррель

Цены на нефть сократили подъем на торгах в среду после публикации министерством энергетики США данных о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю.
Запасы нефти в Штатах снизились впервые за три недели, однако темпы их сокращения были ниже ожиданий. Кроме того, запасы бензина неожиданно выросли.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составила $60,64 за баррель, что на $0,64 (1,02%) выше уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,13 (0,23%) - до $56,26 за баррель.
До публикации данных о запасах Brent торговалась на уровне $61,04 за баррель, WTI - на уровне $56,83 за баррель.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 августа, снизились на 2,73 млн баррелей, показали данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали более существенное падение запасов - на 3,1 млн баррелей.
Резервы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 2,49 млн баррелей.
Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на уровне 12,3 млн баррелей в сутки.
Запасы бензина в Штатах выросли на 312 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,61 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 200 тыс. баррелей.
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