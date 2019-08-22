Россельхознадзор обнаружил кадмий в морепродуктах из Китая, поставки с 2 предприятий запрещены

Россельхознадзор в ходе усиленного лабораторного контроля обнаружил кадмий в морепродуктах, поставляемых из Китая двумя предприятиями.

Как сообщается в материалах службы, это Zhjiang Xinwang Food Co. (поставки морского коктейля) и Yantai Youmei Food Co. (поставки камбалы).

Ввоз продукции с этих предприятий запрещен с 16 августа.

Кроме того, с 27 августа ограничиваются поставки продукции с предприятия Zhangzhou Fortune Food Co. в связи с тем, что в его креветках обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Усиленный лабораторный контроль продукции этих предприятий был введен после первичного нарушения ветеринарно-санитарных требований РФ. Повторные нарушения стали основанием для запрета.