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СНГ 22.08.2019 01:05

Россельхознадзор обнаружил кадмий в морепродуктах из Китая, поставки с 2 предприятий запрещены

Россельхознадзор в ходе усиленного лабораторного контроля обнаружил кадмий в морепродуктах, поставляемых из Китая двумя предприятиями.

Как сообщается в материалах службы, это Zhjiang Xinwang Food Co. (поставки морского коктейля) и Yantai Youmei Food Co. (поставки камбалы).

Ввоз продукции с этих предприятий запрещен с 16 августа.

Кроме того, с 27 августа ограничиваются поставки продукции с предприятия Zhangzhou Fortune Food Co. в связи с тем, что в его креветках обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Усиленный лабораторный контроль продукции этих предприятий был введен после первичного нарушения ветеринарно-санитарных требований РФ. Повторные нарушения стали основанием для запрета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, МОРЕПРОДУКТЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]