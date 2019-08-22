Россельхознадзор обнаружил кадмий в морепродуктах из Китая, поставки с 2 предприятий запрещены

Россельхознадзор в ходе усиленного лабораторного контроля обнаружил кадмий в морепродуктах, поставляемых из Китая двумя предприятиями.
Как сообщается в материалах службы, это Zhjiang Xinwang Food Co. (поставки морского коктейля) и Yantai Youmei Food Co. (поставки камбалы).
Ввоз продукции с этих предприятий запрещен с 16 августа.
Кроме того, с 27 августа ограничиваются поставки продукции с предприятия Zhangzhou Fortune Food Co. в связи с тем, что в его креветках обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Усиленный лабораторный контроль продукции этих предприятий был введен после первичного нарушения ветеринарно-санитарных требований РФ. Повторные нарушения стали основанием для запрета.
Алиев присвоил высшие воинские звания двум офицерам Особой Госслужбы охраны Азербайджана
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Путин: думаю, "Северный поток 2" будет построен, но это зависит от позиции Европы, в том числе по отношению к СПГ из США
Nord Stream II закончил укладку газопровода на финском участке - Путин
В аэропортах Тбилиси и Батуми ожидают снижения пассажиропотока до 14% из-за отмены прямых рейсов с РФ
Пилота ВВС Азербайджана, погибшего при крушении МиГ-29 над Каспием, похоронили в Аллее почетного захоронения под залп почетного эскорта
В Азербайджане в сентябре запускает электронную систему контроля над обязательным страхованием от несчастных случаев
Конфликт Disney с Sony может оставить "Человека-паука" за бортом киновселенной Marvel - СМИ
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
“Vien Group” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США