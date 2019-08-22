США ответственны за серию взрывов на военных базах в Ираке, заявляют в иракском ополчении

Представители иракского ополчения из "Сил народной мобилизации" в среду выступили с обвинениями в адрес США в связи с несколькими взрывами, прогремевшими на складах боеприпасов в Ираке за последние недели.
"Мы заявляем, что первым и последним субъектом, ответственным за то, что произошло, являются американские силы, и мы будем считать их ответственными за все, что произойдет, начиная с сегодняшнего дня", - цитируют западные СМИ заявление организации, распространенное в интернете.
Ранее в среду сообщалось, что согласно данным расследования иракских властей, причиной мощного взрыва, прогремевшего на складе боеприпасов ас-Сакр к юго-западу от Багдада на прошлой неделе, стал обстрел с беспилотника.
При этом, кому принадлежал беспилотник, сообщено не было.
Первоначально предполагалось, что причиной взрыва 12 августа было короткое замыкание или неправильное хранение боеприпасов.
По данным СМИ, в результате взрыва погиб один человек, еще 28 ранено.
Из-за взрыва на складе боеприпасов премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди ввел запрет на полеты военной авиации над территорией страны без особого разрешения министерства обороны Ирака. Это касается и полетов самолетов коалиции под руководством США.
Всего за последний месяц было совершено четыре нападения на военные объекты, принадлежащие "Силам народной мобилизации".
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