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Дальнее зарубежье 22.08.2019 00:47

США ответственны за серию взрывов на военных базах в Ираке, заявляют в иракском ополчении

Представители иракского ополчения из "Сил народной мобилизации" в среду выступили с обвинениями в адрес США в связи с несколькими взрывами, прогремевшими на складах боеприпасов в Ираке за последние недели.

"Мы заявляем, что первым и последним субъектом, ответственным за то, что произошло, являются американские силы, и мы будем считать их ответственными за все, что произойдет, начиная с сегодняшнего дня", - цитируют западные СМИ заявление организации, распространенное в интернете.

Ранее в среду сообщалось, что согласно данным расследования иракских властей, причиной мощного взрыва, прогремевшего на складе боеприпасов ас-Сакр к юго-западу от Багдада на прошлой неделе, стал обстрел с беспилотника.

При этом, кому принадлежал беспилотник, сообщено не было.

Первоначально предполагалось, что причиной взрыва 12 августа было короткое замыкание или неправильное хранение боеприпасов.

По данным СМИ, в результате взрыва погиб один человек, еще 28 ранено.

Из-за взрыва на складе боеприпасов премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди ввел запрет на полеты военной авиации над территорией страны без особого разрешения министерства обороны Ирака. Это касается и полетов самолетов коалиции под руководством США.

Всего за последний месяц было совершено четыре нападения на военные объекты, принадлежащие "Силам народной мобилизации".

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Тэги: ИРАК, ВЗРЫВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]