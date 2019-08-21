Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8859 RUR   0.0256 GBR   2.066 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.45 0.24 Brent 59.95 0.21

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.08.2019 21:29

Nord Stream II закончил укладку газопровода на финском участке - Путин

Оператор строительства газопровода "Северный поток 2" из России в Германию - Nord Stream II - в среду закончил укладку газопровода на финском участке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте.

"Сегодня закончена работа на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне по прокладке этой системы", - сказал он.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Пока не получено лишь разрешение Дании на прокладку газопровода.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Проекты по поставкам газа из РФ и Туркмении должны конкурировать лишь на рыночной основе - Приходько РФ, ЕК и Украина могут провести трехсторонние консультации по газу во второй половине сентября Судьба иранской ядерной сделки во многом зависит от Европы - Лавров Бортников предупредил о возвращении в Европу 1,5 тыс. обученных террористов-исламистов Новак: принимаемые поправки к газовой директиве ЕС не окажут негативного воздействия на проект "Северный поток 2" Новак уверен, что проволочка с разрешением Дании на стройку "Северного потока 2" не отразится на сроках проекта

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]