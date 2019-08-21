Nord Stream II закончил укладку газопровода на финском участке - Путин

Оператор строительства газопровода "Северный поток 2" из России в Германию - Nord Stream II - в среду закончил укладку газопровода на финском участке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте.
"Сегодня закончена работа на финляндском участке, в финляндской исключительной экономической зоне по прокладке этой системы", - сказал он.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.
Пока не получено лишь разрешение Дании на прокладку газопровода.
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