Путин заявил о необходимости полноформатного восстановления отношений с ЕС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в полноформатном восстановлении отношений с Европейским Союзом.
"Мы заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом. Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с нашей страной", - сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Сауле Ниинисте.
Касаясь взаимодействия по линии Совета Европы, Путин сказал: "Ценим, что финские партнеры содействовали положительному решению вопроса о возвращении прав российской парламентской делегации в полном объеме и без изъятий".
Путин также напомнил, что с 1 октября Россия начинает выдачу бесплатных электронных виз гражданам стран Евросоюза.
"Полагаем, что количество финнов, посещающих нашу страну, заметно возрастет после того, как с 1 октября текущего года Россия начнет выдавать гражданам Евросоюза электронные визы бесплатно и без посещения консульства для поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область", - заявил Путин.
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