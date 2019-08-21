Путин заявил о необходимости полноформатного восстановления отношений с ЕС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в полноформатном восстановлении отношений с Европейским Союзом.

"Мы заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом. Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с нашей страной", - сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Сауле Ниинисте.

Касаясь взаимодействия по линии Совета Европы, Путин сказал: "Ценим, что финские партнеры содействовали положительному решению вопроса о возвращении прав российской парламентской делегации в полном объеме и без изъятий".

Путин также напомнил, что с 1 октября Россия начинает выдачу бесплатных электронных виз гражданам стран Евросоюза.

"Полагаем, что количество финнов, посещающих нашу страну, заметно возрастет после того, как с 1 октября текущего года Россия начнет выдавать гражданам Евросоюза электронные визы бесплатно и без посещения консульства для поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область", - заявил Путин.