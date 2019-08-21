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СНГ 21.08.2019 22:34

Путин заявил о необходимости полноформатного восстановления отношений с ЕС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в полноформатном восстановлении отношений с Европейским Союзом.

"Мы заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом. Рассчитываем, что новое руководство Евросоюза в свою очередь проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений с нашей страной", - сказал Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Сауле Ниинисте.

Касаясь взаимодействия по линии Совета Европы, Путин сказал: "Ценим, что финские партнеры содействовали положительному решению вопроса о возвращении прав российской парламентской делегации в полном объеме и без изъятий".

Путин также напомнил, что с 1 октября Россия начинает выдачу бесплатных электронных виз гражданам стран Евросоюза.

"Полагаем, что количество финнов, посещающих нашу страну, заметно возрастет после того, как с 1 октября текущего года Россия начнет выдавать гражданам Евросоюза электронные визы бесплатно и без посещения консульства для поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область", - заявил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЕС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]