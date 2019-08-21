США разрабатывали новую ракету задолго до выхода из ДРСМД - Путин

Быстрота, с которой США испытали новую ракету после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), означает, что работа над ней началась задолго до того, как Вашингтон начал искать поводы выйти из этого договора, считает президент РФ Владимир Путин.
"Слишком быстро американцы испытали эту ракету после объявления о выходе из договора", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Сауле Ниинисте в Хельсинки в среду.
"В этой связи у нас есть все основания полагать, что работа над этой ракетой, над ее "приземлением" - это морская ракета - началась задолго до того, как (был начат - ИФ) поиск поводов для выхода из договора", - продолжил российский президент.
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