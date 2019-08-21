Дефицит бюджета США достигнет $1 трлн уже в 2020 фингоду - прогноз CBO

Дефицит бюджета США достигнет $1 трлн в 2020 финансовом году - на два года раньше, чем ожидалось прежде, свидетельствуют новые оценки Бюджетного управления Конгресса (CBO).

Новый прогноз принимает во внимание двухлетнее соглашение по бюджету, заключенное в прошлом месяце американскими законодателями и Белым домом. Соглашение, предусматривающее рост бюджетных расходов примерно на $320 млрд в следующие два года, добавит $1,7 трлн к дефициту бюджета в 2020-2029 годах, отмечают в CBO.

Согласно обновленному прогнозу CBO, обнародованному в среду, в 2019 фингоду дефицит составит $960 млрд (4,5% ВВП) по сравнению с $779 млрд (4,1% ВВП) в предыдущем фингоду.

В 2020 году дефицит бюджета достигнет $1,008 трлн (4,6% ВВП), прогнозирует CBO. Показатель не поднимался до $1 трлн с 2012 года. В январском обзоре CBO отмечалось, что дефицит не достигнет $1 трлн ранее 2022 фингода.

В период с 2020 по 2029 год средний размер дефицита бюджета США, как ожидается, будет составлять $1,2 трлн (4,7% ВВП). Для сравнения: средний показатель бюджетного дефицита США за последние 50 лет равняется 2,9% ВВП.

С учетом нового бюджетного соглашения, прогноз общего размера дефицита бюджета США в 2020-2029 годах был повышен на $809 млрд - до $12,2 трлн.

Последствия ожидаемого увеличения бюджетных расходов могут быть в некоторой степени нивелированы вероятным снижением процентных ставок в США, отмечают в CBO. Снижение ставок, как ожидается, сократит расходы правительства США на обслуживание госдолга на $1,4 трлн в течение следующего десятилетия.

По оценкам CBO, госдолг США увеличится с 79% ВВП в 2019 фингоду до 95% ВВП в 2029 году.

"Бюджетный прогноз является неблагоприятным, - заявил директор CBO Филип Свагель. - Чтобы вернуть его на приемлемый курс, законодателям необходимо провести серьезные изменения в налоговой политике и политике бюджетных расходов с целью увеличения доходов и снижения расходов по сравнению с уровнями, предусмотренными нынешним бюджетным соглашением".

Согласно прогнозу CBO, ВВП США в 2019 году увеличится на 2,3% в годовом выражении, что поддержит сохранение низкой безработицы и рост зарплат. В 2020 году ВВП, как ожидается, повысится на 2,1%, а в 2021-2029 годах среднегодовые темпы роста американской экономики составят 1,8%.