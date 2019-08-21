Авария под Северодвинском произошла при работах над перспективными вооружениями - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.

"Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными системами вооружений. Мы этого не скрываем", - сказал Путин в среду на пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинисте.

По его словам, "люди, которые пострадали и погибли, выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности нашего государства". "Мы обязаны думать о своей собственной безопасности", - заявил Путин.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. Позднее в госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

Полигон относится к военной части в поселке Сопка, примерно в 40 километрах от Северодвинска и в двух километрах от села Ненокса, где по данным на 2010 год проживали 468 человек.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом") еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Пострадавшие были направлены на лечение в Москву, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв, закрыт для свободного плавания с 9 августа по 10 сентября, сообщили "Интерфаксу" в морском порту "Архангельск".

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что с 11.50 до 12.20 мск 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. По данным Росгидромета, 8 августа в Северодвинске радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета. Это превышение не опасно для здоровья людей, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.

Других случаев повышения радиационного фона в этом регионе с момента ЧП не было, сообщала пресс-служба МЧС и местные власти.