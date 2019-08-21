Авария под Северодвинском произошла при работах над перспективными вооружениями - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.
"Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными системами вооружений. Мы этого не скрываем", - сказал Путин в среду на пресс-конференции в Хельсинки по итогам переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинисте.
По его словам, "люди, которые пострадали и погибли, выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности нашего государства". "Мы обязаны думать о своей собственной безопасности", - заявил Путин.
Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. Позднее в госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.
Полигон относится к военной части в поселке Сопка, примерно в 40 километрах от Северодвинска и в двух километрах от села Ненокса, где по данным на 2010 год проживали 468 человек.
В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом") еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.
Пострадавшие были направлены на лечение в Москву, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
Район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв, закрыт для свободного плавания с 9 августа по 10 сентября, сообщили "Интерфаксу" в морском порту "Архангельск".
Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что с 11.50 до 12.20 мск 8 августа в городе было "обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. По данным Росгидромета, 8 августа в Северодвинске радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета. Это превышение не опасно для здоровья людей, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.
Других случаев повышения радиационного фона в этом регионе с момента ЧП не было, сообщала пресс-служба МЧС и местные власти.
Алиев присвоил высшие воинские звания двум офицерам Особой Госслужбы охраны Азербайджана
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении прошел без инцидентов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Nord Stream II закончил укладку газопровода на финском участке - Путин
В аэропортах Тбилиси и Батуми ожидают снижения пассажиропотока до 14% из-за отмены прямых рейсов с РФ
Венесуэла во II квартале снизила долг перед Роснефтью до $1,1 млрд
Пилота ВВС Азербайджана, погибшего при крушении МиГ-29 над Каспием, похоронили в Аллее почетного захоронения под залп почетного эскорта
В Азербайджане в сентябре запускает электронную систему контроля над обязательным страхованием от несчастных случаев
Конфликт Disney с Sony может оставить "Человека-паука" за бортом киновселенной Marvel - СМИ
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
“Vien Group” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США