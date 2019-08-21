Глава Stena Bulk призвал Зарифа освободить задержанный в Иране танкер, принадлежащий этой компании

Исполнительный директор судоходной компании Stena Bulk Эрик Ханелл обсудил с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом возможность освобождения задержанного Тегераном танкера Stena Impero и его команды, говорится в сообщении компании, распространенном в среду.

Встреча состоялась накануне в Стокгольме.

"Состоялся конструктивный диалог, мы обменялись информацией по этой проблеме. Мы сочли важным сделать упор на необходимости освобождения 23 членов команды, удерживаемых на борту на протяжении почти пяти недель, а также принадлежащего Швеции судна Stena Impero", - приводятся в сообщении слова Ханелла.

"Эрик Ханелл поблагодарил министра иностранных дел за то, что на борт судна были допущены чиновники посольств, представляющих страны членов команды, а также за предоставление возможности команде связаться с семьями по телефону", - отмечается в документе.

"Stena Bulk направила послания всем лидерам стран, представители которых задержаны, в расчете на поддержку в деле их освобождения", - говорится в сообщении.

Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства 19 июля был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Ираном и Западом.

Власти Гибралтара 4 июля задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревали в поставках нефти в Сирию из Ирана в обход санкций ЕС. В итоге танкер был освобожден и 19 августа покинул Гибралтар. Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней.