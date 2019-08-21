Кремль считает необходимым в вопросе восстановления G8 учесть мнения всех участников этого формата

Вопрос возобновления формата "большой восьмерки" требует учета мнений всех участников, пока известно о настрое США и Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По "восьмерке" мы знаем о настроении двоих, нужно узнать о настроении остальных членов (формата)", - сказал Песков в среду журналистам в Хельсинки, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Он добавил, что вопрос возобновления работы G8 на переговорах президента РФ и Финляндии в среду не обсуждался.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России. "Я полагаю, что президент Обама - из-за того, что Путин его переиграл - подумал: нехорошо, что Россия в (G8 - ИФ), так что он захотел, чтобы России исключили", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
"Но я думаю, что гораздо более целесообразно было бы, чтобы Россия была в составе (клуба - ИФ); это должна быть G8, потому что многие вещи, о которых мы говорим, касаются России", - продолжил Трамп.
Он подчеркнул, что поддержал бы восстановление формата G8, и в случае поступления подобного предложения "с большой благосклонностью" отнесся бы к нему.
Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин 19 августа заявил во Франции, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы, в том числе, G8, и всегда готова принять партнеров из "группы семи". "Что касается возможного формата работы в рамках восьми государств: мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров, уже в рамках "семерки", - сказал Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Комментируя вопрос журналиста о возможном возвращении России в "большую восьмерку", президент добавил, что "ее (G8) не существует". "Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует? На сегодня это "семерка", - сказал Путин.
По словам президента, есть и другие организации и площадки, играющие существенную роль в международных делах, такие как G20, ШОС и БРИКС, в которых Россия активно работает.
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