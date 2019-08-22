США и Мексика договорились об отмене пошлин на поставки томатов

Власти США и мексиканские фермеры достигли соглашения о новых правилах торговли томатами, которые позволяют прекратить антидемпинговое расследование и снять пошлины на импорт мексиканских томатов.
Соглашение было достигнуто в полночь во вторник, пишет агентство Bloomberg. Оно вступит в силу по истечении 30-дневного периода общественных обсуждений.
В мае после жалоб американских производителей министерство торговли США приостановило действие соглашения с мексиканскими производителями, которое позволяло Мексике избегать антидемпинговых пошлин с 1996 года.
Новая сделка снимает предварительные пошлины в размере 17,5%, которые вступили в силу в мае, и позволяет мексиканским производителям получить назад деньги.
Соглашение также предусматривает проверку 92% мексиканских грузовиков, которые ввозят томаты на территорию США. Американские фермеры требовали проверки всех партий, ввозимых в США, что, по мнению Мексики, является невозможным с точки зрения логистики.
Действие пошлин на постоянной основе стало бы ударом для сельскохозяйственного сектора Мексики. Американские производители томатов во Флориде обвиняли Мексику, крупнейшего в мире экспортера томатов, в демпинге, что страна отрицает.
Экспорт мексиканских томатов в США вырос более чем вдвое за последние десятилетия и в прошлом году составил около $2 млрд. Мексика поставляет около половины всех томатов, потребляемых в США, при этом Соединенные Штаты закупают у страны около 95% экспортируемых томатов, пишет Dow Jones.
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