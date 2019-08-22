Трампу не понравилась форма отказа датского премьера от продажи Гренландии

Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен заявила об отказе от возможной сделки по продаже Гренландии.
"Это было некрасивый способ сделать это", - цитирует слова президента телеканал CBS.
По словам президента, Фредриксен поступила "неприятно", когда назвала его планы купить Гренландию "абсурдом". Трамп подчеркнул, что премьер могла бы просто ответить отрицательно на его предложение.
Ранее на этой неделе Фредериксен заявляла, что считает идею покупки США Гренландии у Дании "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.
Затем стало известно, что Трамп решил отложить назначенную на начало сентября встречу с Фредериксен на неопределенный срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
В среду Фредриксен, комментируя решение Трампа отложить визит в Копенгаген, заявила, что США по-прежнему союзник Дании, и отношения двух стран нельзя считать кризисными.
Газета The Wall Street Journal ранее сообщала со ссылкой на двух помощников президента Трампа, что он неоднократно спрашивал их и других сотрудников администрации о возможности купить Гренландию. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.
Впоследствии сам Трамп заявил, что приобретение США у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным.
Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда. Внешней политикой и политикой бзопасности занимается Копенгаген.
В 1951 году Дания и США заключили соглашение в сфере обороны, которое дало американским военным право пользоваться авиабазой "Туле" на севере Гренландии.
Западные СМИ отмечали, что Гренландия привлекает внимание таких держав как США, РФ и КНР благодаря своему стратегическому положению и залежам ресурсов.
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