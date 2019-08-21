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ТЭК 21.08.2019 22:53

Путин: думаю, "Северный поток 2" будет построен, но это зависит от позиции Европы, в том числе по отношению к СПГ из США

Завершение строительства газопровода "Северный поток 2" будет зависеть не только от России, но и от европейских партнеров, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинисте.

"Знаете, это (завершение строительства газопровода - ИФ) зависит не от нас, это зависит не только от нас, скажем, а зависит от наших партнеров, прежде всего европейских партнеров", - сказал он.

"Скажем, американцы убеждают и убедили европейских партнеров, что они должны загружать их военно-промышленный комплекс, допустим, хотя у них есть свои возможности в этой сфере. Если теперь они убедят их в том, что европейцы должны покупать газ по повышенным ценам, ну, это выбор европейцев. Следующий шаг - это субсидирование из государственных бюджетов неконкурентоспособного продукта на европейском рынке. Теоретически это себе можно представить", - сказал Путин.

"Но мне кажется, что это избыточные требования даже с учетом союзнических отношений между Европой и Соединенными Штатами. На мой взгляд, это уже хорошо понимают и в Европе, и за океаном. Объективная сторона дела заключается, в том, что Европа заинтересована в получении европейского газа. Думаю, что проект будет реализован", - резюмировал российский президент.

В свою очередь президент Финляндии отметил: "То, что касается Финляндии и, по-видимому, Швеции - эти вопросы рассматриваются на фоне международного права и экологических требований, и комплексная оценка была сделана на этом основании".

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

До сих пор не получено лишь разрешение Дании на прокладку газопровода. "Газпром", планирующий закончить строительство "Северного потока 2" к концу 2019 года - сроку окончания транзитного контракта с Украиной, подал три заявки на прокладку газопровода через морские воды Дании, одну из них отозвав. Россия обвиняет Данию в затягивании процесса.

США, активно наращивающие свои мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ), периодически грозят ввести санкции в отношении любых компаний, которые будут участвовать в строительстве "Северного потока 2".

С прошлой зимы европейский газовый рынок стал наиболее премиальным ввиду падения спроса на азиатском рынке.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗОПРОВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]