В Берлине не поддерживают "жесткий" сценарий выхода Великобритании из Евросоюза, но уже готовятся к нему, заявил в среду глава МИД Германии Хайко Маас.
"Для нас неважно, кто остановит "жесткий" выход - парламент или правительство (Великобритании). Мы хотим, чтобы этого не произошло", - сказал Маас по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Он отметил, что "в Евросоюзе нет готовности возобновлять переговоры по уже готовому проекту соглашения" об условиях выхода Великобритании.
"Но если правительство Великобритании хочет пойти на риск "жесткого" выхода, то мы готовы к этому, мы уже готовимся к этому несколько месяцев", - подчеркнул Маас.
"Но если это произойдет, то мы будем очень сожалеть", - добавил глава МИД ФРГ.
При этом он выразил надежду, что "в Лондоне осознают свою ответственность по отношению к британским гражданам и британской экономике и воспрепятствуют "жесткому" выходу без договоренностей".
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