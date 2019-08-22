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Германия против "жесткого" Brexit, но готова к нему - глава МИД

В Берлине не поддерживают "жесткий" сценарий выхода Великобритании из Евросоюза, но уже готовятся к нему, заявил в среду глава МИД Германии Хайко Маас.

"Для нас неважно, кто остановит "жесткий" выход - парламент или правительство (Великобритании). Мы хотим, чтобы этого не произошло", - сказал Маас по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Он отметил, что "в Евросоюзе нет готовности возобновлять переговоры по уже готовому проекту соглашения" об условиях выхода Великобритании.

"Но если правительство Великобритании хочет пойти на риск "жесткого" выхода, то мы готовы к этому, мы уже готовимся к этому несколько месяцев", - подчеркнул Маас.

"Но если это произойдет, то мы будем очень сожалеть", - добавил глава МИД ФРГ.

При этом он выразил надежду, что "в Лондоне осознают свою ответственность по отношению к британским гражданам и британской экономике и воспрепятствуют "жесткому" выходу без договоренностей".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]