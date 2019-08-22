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Документы канадского суда указывают на связи Huawei с Ираном, Суданом и Сирией

Канадский суд опубликовал документы, немного проливающие свет на дело Штатов в отношении Huawei и финдиректора китайской компании Мэн Ваньчжоу, задержанной канадскими властями в декабре по требованию США, пишет Dow Jones.

Как сообщалось, обвинения Вашингтона в отношении Мэн Ваньчжоу касаются поставок оборудования Huawei в Иран в нарушение американских санкций.

В судебных документах, опубликованных в Ванкувере, более четко прослеживается связь между гонконгской компанией Skycom Tech Co., работавшей с Ираном, и Huawei.

Власти США утверждают, что Skycom была под контролем Huawei гораздо дольше, чем думали банки, работавшие с китайской компанией.

Так, согласно документам, компания, которой Huawei продала Skycom в 2007 году - зарегистрированная на Маврикии Canicula Holdings Ltd. - проходила в отчетах Huawei в качестве ее "неофициального подразделения в Сирии". Кроме того, Huawei предоставила Canicula кредит в размере 13,8 млн евро на покупку у Skycom через серию транзакций, начавшихся в 2009 году.

Кроме того, судебные документы показывают, что Huawei имела подразделение в Судане и Сирии, нарушая, таким образом, американские санкции.

В судебных документах также говорится о том, что четыре банка - HSBC, Standard Chartered, Citigroup и BNP - стали жертвами Huawei, которая скрывала от них свои связи с Ираном, что привело к невольному нарушению ими американских санкций в отношении этой страны.

HSBC и Standard Chartered прекратили работу с Huawei, сочтя это сотрудничество слишком рискованным, сообщала ранее The Wall Street Journal. На конец прошлого года Citigroup продолжал работать с Huawei.

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Тэги: США, HUAWEI, ОБВИНЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]