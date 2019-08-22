Макрон отклонил требование Британии пересмотреть условия выхода страны из ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил несогласие с требованием Британии пересмотреть вопрос о выходе страны из Европейского союза, заявив, что это "не вариант".
"Пересмотр условий, предложенных в настоящее время британцами, не является оптимальным вариантом, и об этом всегда говорил председатель Европейского совета Дональд Туск", - прокомментировал Макрон обращение Джонсона с требованием о возобновлении переговоров с ЕС по отмене пункта соглашения о Brexit, касающегося ирландской границы.
Ранее Джонсон потребовал, чтобы ЕС отменил пункт соглашения о "бэкстопе".
По его мнению, в случае отмены "бэкстопа", ожидается "быстрый прогресс" (в заключении соглашения с Брюсселем - ИФ).
"Страховочный план" или "бэкстоп" является одной из ключевых частей соглашения Британии с ЕС и входит в ту часть договоренностей, к переговорам по которым ЕС возвращаться отказывается. План касается границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией, и он должен обеспечивать "прозрачность" границы между этими субъектами, что является важным экономическим и политическим вопросом, как для ЕС, так и для Великобритании.
"Бэкстоп" предполагает, что Великобритания останется в общем с ЕС таможенном союзе до тех пор, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. В случае "бэкстопа" Северная Ирландия остается частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.
"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией.
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