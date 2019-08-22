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Дальнее зарубежье 22.08.2019 08:04

Макрон отклонил требование Британии пересмотреть условия выхода страны из ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил несогласие с требованием Британии пересмотреть вопрос о выходе страны из Европейского союза, заявив, что это "не вариант".

"Пересмотр условий, предложенных в настоящее время британцами, не является оптимальным вариантом, и об этом всегда говорил председатель Европейского совета Дональд Туск", - прокомментировал Макрон обращение Джонсона с требованием о возобновлении переговоров с ЕС по отмене пункта соглашения о Brexit, касающегося ирландской границы.

Ранее Джонсон потребовал, чтобы ЕС отменил пункт соглашения о "бэкстопе".

По его мнению, в случае отмены "бэкстопа", ожидается "быстрый прогресс" (в заключении соглашения с Брюсселем - ИФ).

"Страховочный план" или "бэкстоп" является одной из ключевых частей соглашения Британии с ЕС и входит в ту часть договоренностей, к переговорам по которым ЕС возвращаться отказывается. План касается границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией, и он должен обеспечивать "прозрачность" границы между этими субъектами, что является важным экономическим и политическим вопросом, как для ЕС, так и для Великобритании.

"Бэкстоп" предполагает, что Великобритания останется в общем с ЕС таможенном союзе до тех пор, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. В случае "бэкстопа" Северная Ирландия остается частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.

"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, BREXIT, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]