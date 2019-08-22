Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8859 RUR   0.0256 GBR   2.066 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.45 0.24 Brent 59.95 0.21

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.08.2019 08:20

Макрон встретится с представителями Ирана перед саммитом G7 для обсуждения ситуации между Вашингтоном и Тегераном

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в среду, что встретится с представителями Тегерана перед саммитом G7 для того, чтобы представить предложения по ослаблению напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

"В ближайшие часы до саммита G7 у меня будут встречи с представителями Ирана для того, чтобы представить некоторые предложения", - сообщил Макрон журналистам, не вдаваясь в подробности.

Ранее на этой неделе агентство ИРНА сообщало о планах министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа встретиться с Макроном и министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом в пятницу в Париже.

Франция неоднократно пыталась способствовать снижению напряженности между США и Ираном. Так, в конце июля Эммануэль Макрон и президент Ирана Хасан Рухани провели телефонные переговоры, в ходе которых президент Франции пригласил иранского президента на саммит "Группы семи" во Францию для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Однако, Рухани от такого предложения отказался, но в Елисейском дворце эту информацию опровергли.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились после того, как в мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). США также восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Макрон в четверг обсудит с Джонсоном Brexit В Елисейском дворце заверяют, что не приглашали Рухани на саммит G7 - СМИ Франция хочет расширить связи с Азербайджаном по всем направлениям – министр экономики и финансов Президент Алиев встретился с министром экономики и финансов Франции Макрон настаивает на выходе Великобритании из ЕС в октябре Популярность Макрона снижается после неудачи его партии на выборах в Европарламент - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]