Макрон встретится с представителями Ирана перед саммитом G7 для обсуждения ситуации между Вашингтоном и Тегераном

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в среду, что встретится с представителями Тегерана перед саммитом G7 для того, чтобы представить предложения по ослаблению напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
"В ближайшие часы до саммита G7 у меня будут встречи с представителями Ирана для того, чтобы представить некоторые предложения", - сообщил Макрон журналистам, не вдаваясь в подробности.
Ранее на этой неделе агентство ИРНА сообщало о планах министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа встретиться с Макроном и министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом в пятницу в Париже.
Франция неоднократно пыталась способствовать снижению напряженности между США и Ираном. Так, в конце июля Эммануэль Макрон и президент Ирана Хасан Рухани провели телефонные переговоры, в ходе которых президент Франции пригласил иранского президента на саммит "Группы семи" во Францию для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Однако, Рухани от такого предложения отказался, но в Елисейском дворце эту информацию опровергли.
Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились после того, как в мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). США также восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана.
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