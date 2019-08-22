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Дальнее зарубежье 22.08.2019 08:36

Фламандские националисты предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро

Молодежное крыло бельгийской националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) разместило в среду в твиттере сообщение с фотографией валлонского Дюрбюи, считающегося одним из самых маленьких городов мира, в которое вмонтировали изображение нью-йоркского небоскреба Trump Tower.

"Дорогой президент Трамп, один евро - и Валлония ваша. Позвоните нам", - говорится в сообщении молодых фламандских сепаратистов.

Они по-своему использовали идею предполагаемых планов американского президента купить Гренландию у Дании.

На юге Бельгии, в Валлонии, фламандский юмор с предложением отдать задаром франкофонную часть страны оценили далеко не многие.

Так, также в твиттере, представитель молодежной организации либерального франкоязычного "Реформаторского движения", бывшего партнера N-VA по коалиционному федеральному правительству, Стев Детри ответил по-нидерландски, что эта шутка "грубая и глуповатая".

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ФЛАМАНДИЯ, ПРОДАЖА, ТРАМП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]