Фламандские националисты предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро

Молодежное крыло бельгийской националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) разместило в среду в твиттере сообщение с фотографией валлонского Дюрбюи, считающегося одним из самых маленьких городов мира, в которое вмонтировали изображение нью-йоркского небоскреба Trump Tower.

"Дорогой президент Трамп, один евро - и Валлония ваша. Позвоните нам", - говорится в сообщении молодых фламандских сепаратистов.

Они по-своему использовали идею предполагаемых планов американского президента купить Гренландию у Дании.

На юге Бельгии, в Валлонии, фламандский юмор с предложением отдать задаром франкофонную часть страны оценили далеко не многие.

Так, также в твиттере, представитель молодежной организации либерального франкоязычного "Реформаторского движения", бывшего партнера N-VA по коалиционному федеральному правительству, Стев Детри ответил по-нидерландски, что эта шутка "грубая и глуповатая".