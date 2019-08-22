Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с предложением о проведении встречи в "нормандском формате" в ближайшие недели.

"Мне бы хотелось, чтобы мы смогли провести новый саммит в Париже в ближайшие недели", - сказал он в интервью изданию Le Figaro.

По его словам, он стремится к тому, чтобы "продвинутся со встречей глав государств и правительств "нормандского формата".

Ранее вопрос о встрече поднимался в ходе визита президента РФ Владимира Путина во Францию, тогда стороны договорились, что ее следует подготовить на экспертном уровне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после франко-российского саммита, что созвать новую встречу в "нормандском формате" можно будет только в том случае, если будут реализованы договоренности, достигнутые в ходе предыдущих раундов переговоров.