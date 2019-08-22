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Дальнее зарубежье 22.08.2019 08:50

Французский президент настаивает на проведении встречи в "нормандском формате" в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с предложением о проведении встречи в "нормандском формате" в ближайшие недели.

"Мне бы хотелось, чтобы мы смогли провести новый саммит в Париже в ближайшие недели", - сказал он в интервью изданию Le Figaro.

По его словам, он стремится к тому, чтобы "продвинутся со встречей глав государств и правительств "нормандского формата".

Ранее вопрос о встрече поднимался в ходе визита президента РФ Владимира Путина во Францию, тогда стороны договорились, что ее следует подготовить на экспертном уровне.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после франко-российского саммита, что созвать новую встречу в "нормандском формате" можно будет только в том случае, если будут реализованы договоренности, достигнутые в ходе предыдущих раундов переговоров.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ФОРМАТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]