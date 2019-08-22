Шеф Пентагона настаивает на включении в ДСНВ, если он будет продлеваться, всех новых видов российского оружия

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в случае его продления, должны войти все новые системы вооружений России.
В интервью телеканалу Fox News он сказал, что если ДСНВ будет продлеваться, то США "должны быть уверены, что в него включены все новые виды российских вооружений".
Срок действия нынешнего договора (СНВ-3) истекает в 2021 году.
Говоря об инциденте в Архангельской области 8 августа, Эспер заявил: "Они (Россия - ИФ) пытаются расширить свой ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США".
Глава Минобороны США также обвинил Россию в том, что она в нарушение ДРСМД обладает "потенциально оснащенными ядерными боеголовками крылатыми ракетами, нацеленными на Европу".
В то же время, Эспер отметил, что одной из целей последнего испытания крылатой ракеты средней дальности, проведенное Соединенными Штатами в воскресение, является "сдерживание Китая из-за его плохого поведения".
По мнению министра обороны США, гиперзвуковое оружие появится в США в течение пары лет.
По его словам, "в долгосрочной перспективе амбициозный, экономически мощный и пользующийся политическим авторитетом в мире Китай" представляет для США более серьезную угрозу, чем Россия.
Отвечая на вопрос, сможет ли Москва с помощью кибератаки вызвать масштабные отключения электроснабжения в США, Эспер отметил, что это "неясно".
Также он отказался говорить о том, есть ли аналогичные возможности у США.
При этом Эспер добавил, что компьютерные системы для проведения выборов в США надежно защищены.
"Целостность нашей демократии не подлежит сомнению", - подчеркнул он.
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