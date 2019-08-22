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Дальнее зарубежье 22.08.2019 09:16

Шеф Пентагона настаивает на включении в ДСНВ, если он будет продлеваться, всех новых видов российского оружия

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в случае его продления, должны войти все новые системы вооружений России.

В интервью телеканалу Fox News он сказал, что если ДСНВ будет продлеваться, то США "должны быть уверены, что в него включены все новые виды российских вооружений".

Срок действия нынешнего договора (СНВ-3) истекает в 2021 году.

Говоря об инциденте в Архангельской области 8 августа, Эспер заявил: "Они (Россия - ИФ) пытаются расширить свой ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США".

Глава Минобороны США также обвинил Россию в том, что она в нарушение ДРСМД обладает "потенциально оснащенными ядерными боеголовками крылатыми ракетами, нацеленными на Европу".

В то же время, Эспер отметил, что одной из целей последнего испытания крылатой ракеты средней дальности, проведенное Соединенными Штатами в воскресение, является "сдерживание Китая из-за его плохого поведения".

По мнению министра обороны США, гиперзвуковое оружие появится в США в течение пары лет.

По его словам, "в долгосрочной перспективе амбициозный, экономически мощный и пользующийся политическим авторитетом в мире Китай" представляет для США более серьезную угрозу, чем Россия.

Отвечая на вопрос, сможет ли Москва с помощью кибератаки вызвать масштабные отключения электроснабжения в США, Эспер отметил, что это "неясно".

Также он отказался говорить о том, есть ли аналогичные возможности у США.

При этом Эспер добавил, что компьютерные системы для проведения выборов в США надежно защищены.

"Целостность нашей демократии не подлежит сомнению", - подчеркнул он.

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Тэги: США, РОССИЯ, СНВ, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]