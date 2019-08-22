США предпримут подходящие шаги в ответ на атаку на американский беспилотник над Йеменом - шеф Пентагона

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон ответит за сбитый над Йеменом беспилотник, как только будут изучены все факты.

"Мы потеряли MQ-9 над Йеменом. Мы выясним, какие следующие шаги являются подходящими", - заявил Марк Эспер в интервью Fox News.

Ранее СМИ сообщили, что американский многоцелевой разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 был сбит над провинцией Дамар в центральной части Йемена во вторник.