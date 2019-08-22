США предпримут подходящие шаги в ответ на атаку на американский беспилотник над Йеменом - шеф Пентагона

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон ответит за сбитый над Йеменом беспилотник, как только будут изучены все факты.
"Мы потеряли MQ-9 над Йеменом. Мы выясним, какие следующие шаги являются подходящими", - заявил Марк Эспер в интервью Fox News.
Ранее СМИ сообщили, что американский многоцелевой разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 был сбит над провинцией Дамар в центральной части Йемена во вторник.
Баку и Китай обсуждают вопросы развития ВТС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Алиев присвоил высшие воинские звания двум офицерам Особой Госслужбы охраны Азербайджана
Минналогов Азербайджана в январе-июле зарегистрировало свыше 7 тыс. компаний с местным капиталом
Импорт в I полугодии сигарет в Азербайджан из России сократился на 48,5%, с Украины – на 20,6%
Грузоперевозки в Азербайджане в январе-июле увеличились на 1,7%
ГТК Азербайджана пресек контрабанду 46,6 тыс. сигарет
На западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4
Азербайджан и Кыргызстан обсуждают детали проекта строительства парка и школы в Бишкеке
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
“Vien Group” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США