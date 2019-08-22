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Дальнее зарубежье 22.08.2019 09:29

США предпримут подходящие шаги в ответ на атаку на американский беспилотник над Йеменом - шеф Пентагона

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон ответит за сбитый над Йеменом беспилотник, как только будут изучены все факты.

"Мы потеряли MQ-9 над Йеменом. Мы выясним, какие следующие шаги являются подходящими", - заявил Марк Эспер в интервью Fox News.

Ранее СМИ сообщили, что американский многоцелевой разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 был сбит над провинцией Дамар в центральной части Йемена во вторник.

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Тэги: США, ЙЕМЕН, БЕСПИЛОТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]