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Дальнее зарубежье 22.08.2019 09:43

Помпео обсудил с главой МИД Дании сотрудничество между двумя странами, в том числе и в Гренландии

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом перенос визита президента США Дональда Трампа, а также укрепление сотрудничества двух стран.

"Госсекретарь США выразил признательность Дании за сотрудничество в качестве одного из союзников Соединенных Штатов и вклад Дании в решение общих глобальных задач в области безопасности", - говорится в сообщении госдепартамента.

Согласно ему, Помпео и Кофод также обсудили вопросы укрепления сотрудничества с Королевством Дания, включая Гренландию - в Арктике.

Ранее на этой неделе премьер Дании Метте Фредериксен заявляла, что считает идею покупки США Гренландии "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

Затем стало известно, что Трамп решил отложить назначенную на начало сентября встречу с Фредериксен на неопределенный срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

В среду Фредериксен, комментируя решение Трампа отложить визит в Копенгаген, заявила, что США по-прежнему союзник Дании, и отношения двух стран нельзя считать кризисными.

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Тэги: США, ДАНИЯ, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]