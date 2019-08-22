Помпео обсудил с главой МИД Дании сотрудничество между двумя странами, в том числе и в Гренландии

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом перенос визита президента США Дональда Трампа, а также укрепление сотрудничества двух стран.

"Госсекретарь США выразил признательность Дании за сотрудничество в качестве одного из союзников Соединенных Штатов и вклад Дании в решение общих глобальных задач в области безопасности", - говорится в сообщении госдепартамента.

Согласно ему, Помпео и Кофод также обсудили вопросы укрепления сотрудничества с Королевством Дания, включая Гренландию - в Арктике.

Ранее на этой неделе премьер Дании Метте Фредериксен заявляла, что считает идею покупки США Гренландии "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

Затем стало известно, что Трамп решил отложить назначенную на начало сентября встречу с Фредериксен на неопределенный срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.

В среду Фредериксен, комментируя решение Трампа отложить визит в Копенгаген, заявила, что США по-прежнему союзник Дании, и отношения двух стран нельзя считать кризисными.