Помпео обсудил с главой МИД Дании сотрудничество между двумя странами, в том числе и в Гренландии

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом перенос визита президента США Дональда Трампа, а также укрепление сотрудничества двух стран.
"Госсекретарь США выразил признательность Дании за сотрудничество в качестве одного из союзников Соединенных Штатов и вклад Дании в решение общих глобальных задач в области безопасности", - говорится в сообщении госдепартамента.
Согласно ему, Помпео и Кофод также обсудили вопросы укрепления сотрудничества с Королевством Дания, включая Гренландию - в Арктике.
Ранее на этой неделе премьер Дании Метте Фредериксен заявляла, что считает идею покупки США Гренландии "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.
Затем стало известно, что Трамп решил отложить назначенную на начало сентября встречу с Фредериксен на неопределенный срок из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
В среду Фредериксен, комментируя решение Трампа отложить визит в Копенгаген, заявила, что США по-прежнему союзник Дании, и отношения двух стран нельзя считать кризисными.
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