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Дальнее зарубежье 22.08.2019 09:56

Международная "тройка" будет оказывать помощь переходному правительству Судана - госдеп США

Международная "тройка" - США, Великобритания и Норвегия - будут поддерживать переходное правительство Судана, возглавляемое гражданским представителем, в расследовании действий властей в ходе демонстраций протеста, сообщил американский госдепартамент.

"Мы будем и впредь поддерживать возглавляемое гражданским населением переходное правительство Судана, которое проводит расследование актов насилия, совершенных в отношении мирных демонстрантов, и привлекает виновных к ответственности", - говорится в поздравительном послании "тройки" Абдулле Хамдоку, назначенному главой переходного правительства Судана в среду.

В распространенном госдепартаментом поздравлении говорится, что назначение гражданского политика главой кабинета "дает возможность восстановить стабильную экономику и создать правительство, уважающее права человека и личные свободы".

Как сообщалось, Хамдок будет руководить кабинетом на протяжении 39 месяцев. Он на протяжении многих лет находился на высокопоставленной экономической должности в структурах ООН в Аддис-Абебе и вернулся в Судан незадолго до нового назначения.

Ранее в среду в Судане принесли присягу все 11 членов Суверенного совета, которому предстоит руководить страной около трех лет до следующих выборов. На протяжении 21 месяца совет будет возглавлять генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, который ранее стоял во главе переходного военного совета Судана. На оставшиеся 18 месяцев его сменит гражданское лицо.

Ранее страной руководил переходный военный совет, который пришел к власти в результате военного переворота и смещения президента Омара Башира. Единовластие военных вызвало массовые акции протеста, в результате военные заключили соглашение с оппозиционной коалицией, в которое, в частности, вошел пункт о формировании военно-гражданского Суверенного совета.

Наблюдатели считают, что создание Суверенного совета поможет стране выйти из политического тупика и положить конец протестам, в результате которых погибло более сотни человек.

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Тэги: США, ТРОЙКА, СУДАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]