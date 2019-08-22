Помпео обсудил на встрече с генсеком ООН Иран, Афганистан и Сирию

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, сообщила официальный представитель госдепа США Морган Ортагус.
"Госсекретарь привлек генсека ООН к рассмотрению целого ряда вопросов, включая злонамеренную деятельность Ирана, мирный процесс в Афганистане, терроризм в Африке и комиссию генсекретаря, расследующую нападения на неконфликтные и поддерживаемые ООН объекты на северо-западе Сирии", - говорится в сообщении официального представителя.
В начале августа генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение об учреждении комиссии ООН по расследованию серии атак в Сирии, в том числе и в Идлибе.
В частности, комиссия займется расследованием авиаударов, нанесенных после подписания Россией и Турцией в сентябре 2018 года сочинского меморандума по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб.
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