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Дальнее зарубежье 22.08.2019 10:09

Помпео обсудил на встрече с генсеком ООН Иран, Афганистан и Сирию

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, сообщила официальный представитель госдепа США Морган Ортагус.

"Госсекретарь привлек генсека ООН к рассмотрению целого ряда вопросов, включая злонамеренную деятельность Ирана, мирный процесс в Афганистане, терроризм в Африке и комиссию генсекретаря, расследующую нападения на неконфликтные и поддерживаемые ООН объекты на северо-западе Сирии", - говорится в сообщении официального представителя.

В начале августа генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение об учреждении комиссии ООН по расследованию серии атак в Сирии, в том числе и в Идлибе.

В частности, комиссия займется расследованием авиаударов, нанесенных после подписания Россией и Турцией в сентябре 2018 года сочинского меморандума по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб.

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Тэги: США, ПОМПЕО, ООН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]