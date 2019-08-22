США требуют от властей Южной Осетии прекратить сооружение барьерных заграждений на границе с Грузией

Соединенные Штаты заявили об озабоченности сообщениями о строительстве властями Южной Осетии заграждений на границе с Грузией и потребовали прекращения работ.
"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что поддерживаемые Россией де-факто власти возобновили установку заграждения на грузинской территории вблизи административной границы оккупированного Россией грузинского района Южной Осетии", - заявила на брифинге официальный представитель американского госдепа Морган Ортагус.
По ее словам, это затрагивает гражданское население, проживающее в этом районе.
"Мы призываем к немедленному прекращению строительства новых ограждений и других барьеров", - сказала дипломат.
Она подчеркнула: "Мы вновь призываем Россию приостановить незаконную оккупацию 20% грузинской территории, вывести свои силы на позиции, которые они занимали до конфликта, и предоставить беспрепятственный доступ доставке гуманитарной помощи в соответствии с ее четкими обязательствами по соглашению о прекращении огня от 2008 года".
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