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Регион 22.08.2019 11:14

США требуют от властей Южной Осетии прекратить сооружение барьерных заграждений на границе с Грузией

Соединенные Штаты заявили об озабоченности сообщениями о строительстве властями Южной Осетии заграждений на границе с Грузией и потребовали прекращения работ.

"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что поддерживаемые Россией де-факто власти возобновили установку заграждения на грузинской территории вблизи административной границы оккупированного Россией грузинского района Южной Осетии", - заявила на брифинге официальный представитель американского госдепа Морган Ортагус.

По ее словам, это затрагивает гражданское население, проживающее в этом районе.

"Мы призываем к немедленному прекращению строительства новых ограждений и других барьеров", - сказала дипломат.

Она подчеркнула: "Мы вновь призываем Россию приостановить незаконную оккупацию 20% грузинской территории, вывести свои силы на позиции, которые они занимали до конфликта, и предоставить беспрепятственный доступ доставке гуманитарной помощи в соответствии с ее четкими обязательствами по соглашению о прекращении огня от 2008 года".

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Тэги: США, ГРУЗИЯ, ЮЖОСЕТИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]