США требуют от властей Южной Осетии прекратить сооружение барьерных заграждений на границе с Грузией

Соединенные Штаты заявили об озабоченности сообщениями о строительстве властями Южной Осетии заграждений на границе с Грузией и потребовали прекращения работ.

"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о том, что поддерживаемые Россией де-факто власти возобновили установку заграждения на грузинской территории вблизи административной границы оккупированного Россией грузинского района Южной Осетии", - заявила на брифинге официальный представитель американского госдепа Морган Ортагус.

По ее словам, это затрагивает гражданское население, проживающее в этом районе.

"Мы призываем к немедленному прекращению строительства новых ограждений и других барьеров", - сказала дипломат.

Она подчеркнула: "Мы вновь призываем Россию приостановить незаконную оккупацию 20% грузинской территории, вывести свои силы на позиции, которые они занимали до конфликта, и предоставить беспрепятственный доступ доставке гуманитарной помощи в соответствии с ее четкими обязательствами по соглашению о прекращении огня от 2008 года".