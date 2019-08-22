Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) "Союз МС-14" в четверг утром стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент "Интерфакса" из подмосковного Центра управления полетами.
В 06:38 мск ракета оторвалась от стартового стола 31-й площадки Байконура. На борту корабля - российский андроидный робот FEDOR с позывным Skybot-F850, который должен прибыть на Международную космическую станцию (МКС).
После того, как носитель выведет корабль в космос, "Союз МС-14" возьмет курс на МКС. Полет будет проходить по двухсуточной схеме: стыковка запланирована на утро субботы.
Помимо первого полета в космос российского андроида, пуск примечателен тем, что стал первым для связки ракеты "Союз-2.1а" и пилотируемого корабля "Союз МС". Ранее этот носитель применялся при запусках спутников и транспортных грузовых кораблей "Прогресс". Этим стартом "Роскосмос" планирует проверить надежность нового сочетания ракеты и корабля, так как в будущем именно эта ракета будет отправлять в космос новые экипажи МКС.
В запасе у России осталась одна ракета "Союз-ФГ", которая доставит в конце сентября на станцию очередную экспедицию. Носитель оснащен аналоговой системой управления производства украинского "Объединения Коммунар", на "Союзе-2.1а" аналогичная система российского производства уже цифровая.
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