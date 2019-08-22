Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-14" вышел на околоземную орбиту и начал путь к Международной космической станции, передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами.

После старта с космодрома Байконур в 06:38 мск, ракета "Союз-2.1а" вывела ТПК "Союз МС-14" за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно. Это был первый старт ракеты "Союз-2" с пилотируемым кораблем "Союз МС". В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты "Союз-ФГ", однако у "Роскосмоса" осталась в запасе одна такая ракета, которая отправит в конце сентября на МКС очередную экспедицию.

"Союз-ФГ" оснащена устаревшей аналоговой системой управления производства украинского "Объединения Коммунар", на "Союзе-2.1а" аналогичная система уже цифровая и сделана в России. Именно эта ракета с 2020 года будет выводить космос российские пилотируемые корабли.

На борту "Союз МС-14" находится один член экипажа - человекоподобный робот FEDOR, он станет первым российским андроидным механизмом на МКС, куда должен попасть через двое суток - утром в субботу, когда корабль пристыкуется к МКС.

Перед полетом FEDOR получил позывной Skybot F-850. Он стартовал в День государственного флага РФ и, как стало известно "Интерфаксу", отправит на Землю видеообращение, в котором поздравит землян с праздником на фоне российского флага. Свое поздравление на планету отправят и российские члены экипажа МКС - Алексей Овчинин и Александр Скворцов.

Последний прошел перед июльским полетом на МКС подготовку для работы с роботом, который в первом полете будет выполнять функции аватара. Скворцов наденет специальный костюм с датчиками, а андроид будет в точности повторять его движения. Программа испытаний машины пока не разглашается, однако как сообщил в среду эфире телеканала "Россия-1" исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко, в невесомости будет проверяться способность машины выполнять различные манипуляции с различными инструментами "от отвертки до огнетушителя".

В полете на МКС FEDOR будет иметь в корабле индикатор невесомости - вязаного из белой, черной и серой шерсти маленького космонавта Марусю. По многолетней традиции все экипажи берут с собой индикатор невесомости, обычно это игрушка, которую отправляющиеся в космос люди берут из дома. При выходе корабля из атмосферы она всплывает в воздухе, показывая космонавтам и астронавтам, что они поднялись за пределы границы притяжения Земли.

Робот пробудет на станции две недели, возвращение на Землю запланировано на 7 сентября. Планируется, что в будущем андроид может быть задействован в сферах, где использование ручного труда затруднительно или опасно. В будущем робота планируется наделить элементами искусственного интеллекта и использовать при освоении дальнего космоса.

Полет робота застрахован на 4,4 млрд рублей.