Ракета Delta IV должна вывести на орбиту очередной спутник системы GPS новейшего поколения для ВВС США

Средняя ракета-носитель Delta IV в четверг, как ожидается, выведет на орбиту высотой до 20 тыс. км второй спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III для ВВС США, сообщила компания United Launch Alliance.

Старт ракеты-носителя Delta IV со спутником будет осуществлен компанией с 37-го космического пускового комплекса на авиабазе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 27-минутное временное окно, которое открывается в 09:00 по восточному времени США (16:00 мск). Погодные условия в районе мыса Канаверал на 80% благоприятствуют проведению запуска.

United Launch Alliance - совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin, которое осуществляет запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны будут заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США пользуются более 4 млрд человек в мире.

Созданием новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного аппарата составляет 577 млн долл. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.

Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновляемая система полнофункционально заработает не ранее чем в 2022 году в связи с задержкой в модернизации наземных систем управления спутниками.

Первый спутник GPS III был выведен на орбиту в 23 декабря прошлого года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа.